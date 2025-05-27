Суд по делу экс-главы самарского ГУ МЧС перенесут

Заседание по уголовному делу о коррупции в ГУ МЧС по Самарской области, которое должно состояться во вторник, 27 мая, будет перенесено. Это связано с тем, что подсудимых, один из которых — бывший руководитель ведомства Олег Бойко, — до сих пор не этапировали из Москвы в Самару. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в Ленинском районном суде Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Экс-глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Кроме Олега Бойко обвиняемыми по делу являются экс-глава УФМС по Самарской области Игорь Дахно, бывший начальник самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС Алексей Мамыкин, экс-глава третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин, бывший замдиректора самарского МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин и сотрудник службы эксплуатации зданий и сооружений по области Евгений Луговой.

Всем им инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие считает, что бывшие высокопоставленные чиновники брали с коммерсантов взятки за покровительство в сфере пожарной безопасности.

Одного из взяткодателей, руководителя группы компаний «Витязь» Яна Гущина, уже осудили: он получил шесть лет колонии строгого режима со штрафом на сумму 170 млн руб. Кроме того, пять лет коммерсант не сможет заниматься работой в сфере обеспечения пожарной безопасности.

Двое других предпринимателей, Елена Тютюнник и Наталья Фроловская, которых следствие также считает взяткодателями (ч. 5 ст. 291 УК РФ), предстанут перед судом вместе с бывшими высокопоставленными чиновниками в ближайшее время. Всех фигурантов дела задержали в Самаре, этапировали в Москву и арестовали.

Георгий Портнов