На ремонт дорог в подшефных районах ЛНР Воронежская область направит 1,8 млрд

В 2025 году Воронежская область выделит на ремонтные работы в подшефных районах ЛНР — Белокуракинском и Новопсковском — 1,8 млрд руб. Такие данные были озвучены в ходе встречи врио губернатора Воронежской области Сергея Трухачева с председателем правительства ЛНР Егором Ковальчуком и его заместителем Павлом Ковалевым. Эти средства планируется направить на обновление двух райбольниц, пяти школ, более 50 км автодорог, а также на ремонт и модернизации 33 объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения.

Всего, по данным Сергея Трухачева, с 2022 по 2025 годы объем инвестиций в инфраструктуру Белокуракинского и Новопсковского районов составил 6,5 млрд руб.

Владимир Зоркий