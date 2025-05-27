Ставропольский бизнес нарастил кредитный портфель на 5,3% за год

Задолженность предприятий Ставропольского края перед кредиторами превысила 407 млрд рублей на 1 апреля 2025 года. Показатель вырос на 5,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Южного главного управления Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наиболее существенный рост долговых обязательств зафиксирован у компаний химической отрасли – в 2,2 раза за последний год. Увеличение связано с реализацией масштабных инвестиционных проектов, требующих значительного финансирования.

Существенный прирост кредитного портфеля наблюдается и в пищевой промышленности, где ссудная задолженность увеличилась на 17,5%.

В первом квартале 2025 года крупные предприятия региона привлекли почти 48 млрд руб. заемных средств. Представители малого и среднего бизнеса также проявили активность, оформив кредиты на сумму 30,6 млрд руб. с января по март.

Николай Аксенов