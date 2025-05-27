В Башкирии выгоднее содержать Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris

Автомобилистам Башкирии дешевле содержать «Ладу Гранту», Kia Rio и Hyundai Solaris, выяснили специалисты «Авито Авто», проанализировав данные о стоимости владения машин с пробегом в этом году. По данным онлайн-платформы, эксплуатация «Лады Гранты» обойдется в 74 тыс. руб., Kia Rio — в 75 тыс. руб., Hyundai Solaris — 76 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

В разрезе марок выгоднее всего оказалось содержать автомобили Daewoo и «Ладу»: средняя стоимость владения ими составила 81 тыс. руб. в год. Владельцы машин марок Ford и Skoda тратят 82 тыс. руб., а Kia — 83 тыс. руб. в год.

«По данным опроса, проведенного при участии Авито Авто, при выборе автомобиля решающими факторами для россиян являются его цена, пробег и комплектация. Однако стоимость владения — еще один из важнейших параметров, который необходимо учитывать»,— отметили в пресс-службе компании.

Венера Хисамова