СУ СК России по Республике Чувашия возбудил уголовное дело в отношении депутата Красноармейского округа, подозреваемого в длительной невыплате заработной платы прорабу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии на депутата, не платившего зарплату прорабу, завели уголовное дело

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии на депутата, не платившего зарплату прорабу, завели уголовное дело

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Чиновник, являясь руководителем двух коммерческих организаций, занимающихся ремонтом, нанял сотрудника для модернизации здания центральной библиотеки Красноармейского района.

В сумме депутат не выплатил работнику свыше 200 тыс. руб. обещанного вознаграждения за работу.

Несмотря на то что фигурант не составлял письменных трудовых договоров с нанимателем, факты наличия между ними трудовых отношений установлены.

Депутат подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы свыше двух месяцев подряд).

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и предпринимает все необходимые действия для выплаты потерпевшему денежных средств, положенных ему по закону.

Дарья Сайфиева