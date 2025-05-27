Жителя Сочи осудили за сообщение о готовящемся взрыве

Суд Центрального района Сочи вынес приговор 39-летнему местному жителю, его признали виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве (ч. 1 ст. 207 УК РФ). Информация о преступлении была передана в правоохранительные органы в марте нынешнего года, когда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в дежурную часть городского управления МВД и сообщил о якобы готовящемся взрыве на одной из улиц центра Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемый осознавал, что подобные заявления требуют незамедлительной реакции со стороны полиции. В результате выезда оперативной группы факт угрозы общественной безопасности не подтвердился. Мотивом действий фигуранта стали хулиганские побуждения.

В ходе судебного разбирательства подсудимый признал вину, раскаялся в содеянном, что было учтено судом при вынесении приговора. С учетом обстоятельств дела и сведений, характеризующих личность обвиняемого, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.

Вячеслав Рыжков