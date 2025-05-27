«Кубань Кредит» и «Кавказ. РФ» подписали соглашение о сотрудничестве на Кавказском инвестиционном форуме

В понедельник, 26 мая 2025 года, во второй день работы Кавказского инвестиционного форума, Банк «Кубань Кредит» и АО «Кавказ.РФ» заключили соглашение о партнёрстве. Документ подписали председатель правления банка Александр Калинич и генеральный директор компании Андрей Юмшанов.

Фото: пресс-служба Банка «Кубань Кредит»

Соглашение предусматривает совместную работу по повышению инвестиционной активности в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), включая развитие финансово-кредитных инструментов.

Александр Калинич отметил, что для Банка «Кубань Кредит» СКФО — стратегически важный регион, где банк последовательно наращивает клиентскую базу и расширяет сеть дополнительных офисов.

«Соглашение позволит нам активнее участвовать в финансировании ключевых проектов на Северном Кавказе, поддерживая реальный сектор экономики», — подчеркнул он.

В 2024 году значительная часть инвестиционных кредитов банка пришлась на регионы СКФО, в том числе на Ставропольский край и Кабардино-Балкарию. Общий объем кредитных договоров — 2,6 млрд руб. Эти средства направлены на развитие агропромышленного комплекса, в частности, на строительство плодохранилищ с современным холодильным и сортировочным оборудованием (общая вместимость — 32 тыс. тонн), закладку интенсивных яблоневых садов (97,2 га) с системами защиты и капельного орошения, а также на софинансирование строительства птицеводческого комплекса мощностью 9 млн кг мяса птицы в год.

Партнёрство Банка «Кубань Кредит» и «Кавказ.РФ» направлено на поддержку новых проектов в СКФО, включая инфраструктурные инициативы и программы развития малого и среднего бизнеса. Ожидается, что соглашение будет способствовать притоку инвестиций в регион и созданию новых рабочих мест.

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