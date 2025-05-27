На Южном подъезде к Ростову изменилась схема движения автомобилей

Для повышения уровня безопасности на участке 10-го км дороги А-135, ведущей к Ростову-на-Дону со стороны магистрали М-4 «Дон», временно прекратят движение автомобилей, поворачивающих в сторону города. Об этом информирует пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

«Этот участок является местом концентрации дорожно-транспортных происшествий: в 2024 году на данном развороте произошло три ДТП, в которых пострадали три человека. В 2025 году случилось еще два столкновения, в результате чего один человек погиб и еще трое получили травмы», – пояснил заместитель директора ростовского филиала ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Роман Шляхтин.

По словам господина Шляхтина, такое решение было принято совместно с Госавтоинспекцией Ростовской области. Для создания безаварийного движения была разработана схема движения, путем закрытия левого разворота на 10-м километре трассы и перенаправления транспортного потока на следующий разворот через три километра.

«Теперь выполнить разворот в направлении Ростова-на-Дону можно на 13-м км Южного подъезда в районе авиагородка»,– уточнил господин Шляхтин.

Валентина Любашенко