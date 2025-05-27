Республика Татарстан поддерживает проведение 400 сабантуев за пределами региона — как в российских регионах, так и за рубежом. Об этом заявил заместитель премьер-министра республики Василь Шайхразиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампремьер-министра РТ: из 4000 сабантуев 400 мы уже проводим

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Зампремьер-министра РТ: из 4000 сабантуев 400 мы уже проводим

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«Через всемирный конгресс татар из 4000 сабантуев 400 мы уже проводим», — сказал господин Шайхразиев.

По его словам, ежегодно за пределами Татарстана проходит около 4000 сабантуев. Из них 400 мероприятий организуются при поддержке республики — через Министерство культуры, муниципалитеты и Всемирный конгресс татар.

Из этих 400 сабантуев 296 проходят в 62 регионах России, еще 104 — в 38 странах мира.

Анар Зейналов