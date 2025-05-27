Годовая инфляция в Челябинской области превысила 10% в апреле

В Челябинской области ускорился рост цен. В апреле годовая инфляция превысила 10%, что на 0,5 процентных пункта больше, чем было в марте (9,45%), сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Цены на продукты питания в годовом выражении выросли более, чем на 12%. По сравнению с мартом инфляция в апреле ускорилась на 1,3 п.п. За год подорожали почти все продовольственные товары, кроме яиц, стоимость которых снизилась на 18,5%, и сахара — на 1,8%. Существеннее всего за год подорожало масло и жиры — на 25,75%, молочная продукция — на 20,8%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 18,2%, рыбопродукты — на 16,9%, чай, кофе и какао — на 15,6%, плодоовощная продукция — на 15,3%, сыр — на 15,2%, кондитерский изделия — на 13,9%. Рост цен на продукты питания ЦБ объясняет продолжающимся ростом издержек на сырье, электроэнергию и оплату труда. Кофе и какао подорожали из-за неурожая в основных странах производства.

Непродовольственная инфляция в Челябинской области замедлилась до 5% в апреле после 5,4% в марте. Подешевели обувь, инструменты, бытовая техника и электроника. Прежде всего, это произошло из-за укрепления рубля. По этой же причине снизились цены на заграничные туристические путевки, в том числе в ОАЭ, Египет и страны Юго-Восточной Азии. При этом подорожал отдых в российских санаториях из-за более раннего, чем обычно, начала сезона. В целом в сфере услуг годовая инфляция в Челябинской области в апреле составила 13,4%, ускорившись по сравнению с мартом на 0,7 п.п.

В целом по России годовая инфляция в апреле составила 10,2% после 10,3% в марте. В Уральском федеральном округе — 10%.