Сеть ВТБ в Ярославской области увеличится вдвое – до 35 точек присутствия

К 2026 году сеть ВТБ в Ярославской области увеличится вдвое и достигнет 35 точек присутствия. В январе этого года офис банка открылся в Переславле-Залесском, а в сегодня услуги ВТБ стали доступнее жителям еще 3 населенных пунктов: точки продаж появились в Ростове, Угличе и Гаврилов Яме. С учетом отделений, которые присоединятся к ВТБ в рамках интеграции с Почта-Банком, сеть увеличится более чем в два раза. Напомним, план интеграции предполагает переход в ВТБ всей активной базы клиентов Почта Банка до конца мая 2026 года и сохранение существующих форматов обслуживания. А еще во многих населенных пунктах заработает курьерская доставка финансовых продуктов. Об этом рассказал управляющий ВТБ в Ярославской области Яков Томилов на пресс-конференции по итогам работы банка в 2024 и первом квартале 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Банк ВТБ (ПАО Фото: Пресс-служба Банк ВТБ (ПАО

Активная клиентская база ВТБ в Ярославской области динамично растет и уже превысила 200 000 человек. Т.е. клиентом банка является каждый третий экономически активный житель региона. Это стало возможным благодаря совершенствованию системы обслуживания, а также запуску новых банковских продуктов и услуг. Наиболее яркими проектами ВТБ стали: обновление программы лояльности, запуск сервиса «Семейный банк» и расширение географии курьерской доставки.

В 2024 году ВТБ объединил сервисами «Семейного банка» тысячи ярославских семей. Они получили повышенные ставки по вкладам, скидки на мобильную связь, а также дополнительные бонусы — подписки, страховки и т.п. «Финансовая семья» может включать родителей, супруга/супругу, детей старше 14 лет, братьев, сестер и друзей. Благодаря новой программе лояльности клиенты банка могут выбирать категории с повышенным кешбэком до 25%, а также увеличенное вознаграждение до 50% за покупки у партнеров программы.

Одним из перспективных направлений развития для ВТБ является выездной сервис. «Мы значительно расширяем географию доставки в регионе, чтобы жители могли не только заказать карты, оформить кредиты, но и получить полноценную финансовую консультацию там, где им удобно. Сейчас в зоне доставки располагаются 43 населенных пункта, но уже к концу 2025 года их число увеличится в почти в два раза раз и достигнет 83»,— сообщил Яков Томилов.

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