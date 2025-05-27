В Ярославле продадут здание камерного театра на Свердлова

В Ярославле здание на улице Свердлова, 9, где ранее располагался камерный театр, планируют включить в прогнозный план приватизации. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердлова, 9

Фото: Алла Чижова Свердлова, 9

Фото: Алла Чижова

В настоящее время арбитражный суд рассматривает иск Комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии о расторжении договора безвозмездного пользования и выселении некоммерческого партнерства культуры «Арс-Формат».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году в здании были выявлены неузаконенные перепланировки. Пользователю имущества были направлены претензии, но до конца прошлого года нарушения устранены не были.

По данным «СПАРК-Интерфакс», соучредителем НП культуры «Арс-формат» являлось НУК «Ярославский камерный театр». К настоящему моменту НУК ликвидирован. Ранее на странице театра «Вконтакте» объявлялась распродажа мебели и реквизита, оставшихся от списанных спектаклей, в связи с необходимостью освободить здание.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Камерный театр вошел в состав государственного Театра юного зрителя после смерти его основателей Юрия Ваксмана и Владимира Воронцова. Театр переехал из здания на улице Свердлова, которое принадлежит мэрии города.

Алла Чижова