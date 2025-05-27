Рябков: в США осознали первопричины конфликта в Украине

В отношениях между Москвой и Вашингтоном наметились позитивные изменения. В США стали лучше понимать позицию России по Украине, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Комсомольской правде».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Рябков отметил, что президент Дональд Трамп и его сотрудники публично говорят о первопричинах конфликта с Киевом. «Время покажет, насколько реальные шаги новой администрации США будут соответствовать ее декларациям», — сказал дипломат. Он также отметил готовность России к диалогу и поиску компромиссов с американской стороной.

Отдельно господин Рябков затронул тему отношений с партнерами по БРИКС. По его словам, развитие диалога с США «не может и не будет осуществляться в ущерб» сотрудничеству с государствами блока.