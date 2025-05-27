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В Самаре проводится проверка по сообщению о конфликте с несовершеннолетним в автобусе

Следователи СКР организовали процессуальную проверку по сообщению в соцмедиа о конфликте маршрутном в автобусе. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По информации ведомства, пассажир автобуса применил физическую силу к несовершеннолетнему. Произошедшее зафиксировано на видео. Следователи устанавливают все обстоятельства и участников произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Руфия Кутляева

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