В Самаре проводится проверка по сообщению о конфликте с несовершеннолетним в автобусе

Следователи СКР организовали процессуальную проверку по сообщению в соцмедиа о конфликте маршрутном в автобусе. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По информации ведомства, пассажир автобуса применил физическую силу к несовершеннолетнему. Произошедшее зафиксировано на видео. Следователи устанавливают все обстоятельства и участников произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Руфия Кутляева