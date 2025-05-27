В Самарской области спасли ребенка, застрявшего в строительных плитах
Инцидент произошел вчера, в 19:21 (MSK+1) в селе Борское на ул. Красноармейской. Мальчик 2017 года рождения, играя, застрял в строительных плитах, сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Незамедлительно на место происшествия прибыли четверо специалистов. За считанные минуты пожарные-спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и кувалды освободили восьмилетнего мальчика из бетонного плена.
Специалисты Центра в связи с происшествием обратились к родителям детей региона с просьбой провести беседы и объяснить основы профилактики травматизма.