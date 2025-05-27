Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников оценил ход строительства новых производственных объектов

В планах рабочего объезда Виктора Рашникова было три объекта, которые будут запущены ко Дню металлурга в этом году. Председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова сопровождали генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, его заместители по производству Павел Кравченко и социальным вопросам Алексей Жлоба, директор по капитальному строительству ПАО «ММК» Александр Мухин.



Уникальная по производительности и техническому оснащению кислородная станция начнет выдавать кислород в систему потребления комбината уже в этом году. Этот газ в металлургии используют в конвертерном производстве, доменных печах. И задачи повышения эффективности, улучшения качества металла и увеличения производительности неразрывно связаны и с развитием производства кислорода.

– Новая кислородная станция будет иметь в составе блок, мощность которого составит 60 тысяч кубометров кислорода в час, – рассказал главный энергетик ПАО «ММК» Павел Бовшик. – Комплекс будет нацелен на увеличение процентного содержания кислорода при подаче дутья в доменные печи.

По сегодняшним требованиям, его содержание в дутье должно быть не менее 30 процентов, что позволяет в масштабах ММК экономить значительные объёмы коксового сырья. Также этот блок ориентирован на программу донной продувки аргоном в ККЦ, которая позволит улучшить качество стали.

Второй пункт объезда – первая очередь цеха стальных валков Магнитогорского завода прокатных валков. Объект возводят на площадке Индустриального парка ММК. Производительность нового цеха составит 12 тысяч тонн готовой продукции в год – литых рабочих валков для станов горячей прокатки, в том числе и «5000», опорных валков. В настоящее время эту продукцию в России практически не выпускают, поэтому мощности нового цеха рассчитаны на удовлетворение потребностей не только ММК, но и других ведущих изготовителей металлопродукции. С пуском нового цеха общая мощность МЗПВ возрастет до 33 тысяч тонн в год, что позволит в перспективе закрыть существенную долю потребности рынка России.

В ООО «Механоремонтный комплекс» на финишной прямой - строительство цеха машиностроительной продукции.

Директор МРК Дмитрий Куряев отметил, что здесь будут выпускать нестандартное оборудование тяжелого машиностроения с основным акцентом на металлургическое и горно-обогатительное производства, а также подъёмно-транспортное оборудование.

– Мы посетили три строящихся комплекса, – подвёл итог председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, – Все они будут готовы вовремя, работы идут по графику. Новый кислородный блок имеет мощность выдачи сырья, равную пятой части всего производства кислорода на комбинате. Агрегат уникален не только для ММК – аналогов ему, по словам специалистов, не найти во всем Уральском регионе. Запуск линии стальных валков – это крупный проект импортозамещающих видов продукции. Он пройдёт в два этапа, за два года. С запуском в 2026 году второй очереди и кузнечно-прессового производства МРК мы обеспечим потребности комбината валками полностью и будем снабжать другие предприятия России. Ну, а цех машиностроительной продукции – это даже не цех, а полноценное самостоятельное производство. Объём выпускаемой продукции для горно-металлургической отрасли, тяжёлого машиностроения составит более десяти тысяч тонн в год. Номенклатура впечатляет: мостовые краны специального назначения, шлаковозы грузоподъёмностью до 500 тонн, корпуса и опорные кольца конвертеров, стале- и чугуноразливочные ковши, кожухи доменных печей, миксеры и миксеровозы, вращающиеся печи, кузова большегрузных самосвалов, оборудование машин непрерывной разливки стали. Это замещение импортных поставок машиностроительной продукции не только для ММК, но и для обеспечения рынков России и СНГ. Возможно, объекты, которые мы запустим ко Дню металлургов в 2025 году, не такие масштабные, как коксовая батарея, построенная в 2024 году. Но все они важные и нужные в сегодняшних условиях, позволяющие решать глобальные задачи производственной цепочки и ещё больше укрепить позиции ММК на рынке металлопродукции.

ПАО «ММК»