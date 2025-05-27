В Саратове на главу ООО «Купир-Проект» завели дело о невыплате 500 тыс работнику

В Саратове по материалам проверки прокуратуры Октябрьского района в отношении руководителя ООО «Купир-Проект» следствие возбудило уголовное дело о невыплате зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что фигурант с апреля 2023 года по август 2024 года не выплатил сотруднику свыше 500 тыс. руб. Работа его фирмы связана со строительством жилых и нежилых помещений.

По итогам проверки прокуратура направила материалы в следственный отдел по Фрунзенскому району Саратова, который возбудил уголовное дело. Надзорное ведомство проконтролирует ход и результаты расследования.

Павел Фролов