Водитель «Лады Гранты» погиб в ДТП на трассе «Пятигорск-Георгиевск»

Водитель «Лады Гранты» погиб в результате столкновения с металлическим отбойником на трассе «Пятигорск-Георгиевск» в Георгиевском округе. Авария произошла на 20-м км дороги, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

автомобилист из Георгиевского округа погиб в результате ДТП на трассе Пятигорск-Георгиевск.

По данным правоохранительных органов, 43-летний хозяин «Лады Гранты» не справился с управлением. После столкновения машина потеряла управление и съехала с проезжей части. Владелец автомобиля скончался на месте происшествия.

Автоинспекторы установили, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, что усугубило последствия аварии. Водительский стаж погибшего составлял около 10 лет, ранее он дважды привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

На месте аварии работают представители Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.

Николай Аксенов