Прокуратура контролирует проверку по ДТП с 6 пострадавшими под Волгоградом

Прокуратура Волгоградской области поставила на контроль ход процессуальной проверки по факту дорожной аварии в Дубовском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

ДТП произошло примерно в 06:00 сегодня, 27 мая, на 610-м км автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград». Там столкнулись автомобили «Пежо» и «Чанг Ган».

В аварии пострадали 37-летний водитель «Чанг Ган», его пассажиры — 31-летняя женщина, две 14-летние девочки и 16-летняя девочка, а также 42-летний водитель «Пежо». Надзорное ведомство проверит законность принятого процессуального решения.

Павел Фролов