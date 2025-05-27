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Возле Казани открылась логистическая площадка ММК

На территории предприятия «Мостопоезд-33» (Республика Татарстан) открылась площадка по хранению и реализации металлопроката Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК»). Она находится в поселке Васильево Зеленодольского района, в 25 км от центра Казани, сообщает пресс-служба предприятия.

Общая площадь объекта составляет 5 тыс. кв. м. Здесь может одновременно храниться около 20 тыс. т продукции. Открытие площадки позволит быстрее доставлять товары заказчикам республики и расширит возможность сотрудничества, отмечают в пресс-службе ММК. В близлежащие регионы продукцию будут отвозить грузовики и поезда.

Виталина Ярховска

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