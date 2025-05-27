Суд запретил складировать мусор рядом с челябинским аэропортом

Металлургический районный суд Челябинска удовлетворил требования транспортного прокурора о запрете вывозить мусор на полигон возле аэропорта имени Игоря Курчатова. Из-за отходов там наблюдалось большое скопление птиц. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Полигон твердых бытовых отходов был выявлен в ходе проверки в северо-западном направлении от аэропорта, возле шестой подзоны приаэродромной территории. Скопившийся там мусор приводит к массовому скоплению птиц, что угрожает безопасности полетов.

Юридическому лицу, которое занималось вывозом мусора, запрещено складировать отходы на полигоне, пока подрядчик не предпримет меры по его защите от птиц.