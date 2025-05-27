На КИФ подписали соглашение о строительстве гостиницы на Эльбрусе

В рамках Кавказского инвестиционного форума (КИФ) генеральный директор «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов и глава компании «Строй Газ Инвест» Мустафа Абдуллаев подписали соглашение о строительстве высокогорной гостиницы «Приют 11» на Эльбрусе. Об этом «Ъ-Кавказ» рассказал Андрей Юмшанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кавказ» Фото: «Ъ-Кавказ»

Новый объект разместится на юго-восточном склоне горы на высоте 4050 метров над уровнем моря — на месте прежней гостиницы, уничтоженной пожаром. Комплекс станет центром притяжения для альпинистов и любителей активного отдыха, ежегодно привлекая часть из 20 тысяч туристов, поднимающихся на вершину Эльбруса.

«Этот проект имеет особое значение для нас и станет важным шагом в развитии горного туризма на Кавказе»,— отметил господин Юмшанов.

Безопасность посетителей обеспечит высокогорный отряд МЧС. Гостиница предложит современные условия и повышенный комфорт для гостей.

Параллельно Кавказ.РФ развивает особые экономические зоны региона. За два года в Северной Осетии создан курорт Мамисон с двумя канатными дорогами, трассами, парковками, гостиницами и кафе.

«Мы открыты к сотрудничеству с банками и инвесторами, готовыми поддержать развитие туристической инфраструктуры в России. Наша цель — создать условия для процветания и роста туризма в регионе», — подчеркнул руководитель «Кавказ.РФ».

Екатерина Алферова