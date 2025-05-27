Уникальная длительная гарантия до 8 лет на автомобили EXEED EXLANTIX

Автомобили EXEED произведены согласно высоким стандартам качества и сочетают в себе передовые технологии комфорта, безопасности и экологичности, что соответствует самым высоким стандартам в отрасли. В подтверждение этого EXEED предлагает расширенный гарантийный срок на обслуживание автомобилей новой премиальной линейки EXLANTIX — 8 лет или 200 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.

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Восьмилетняя гарантия распространяется на все основные узлы и агрегаты автомобиля: двигатель внутреннего сгорания, рулевой механизм, радиаторы, приводные валы, рычаги подвески, подшипники и т.д. а также на производственные дефекты лакокрасочного покрытия автомобиля. На тяговый электродвигатель и высоковольтную аккумуляторную батарею гарантия распространяется в течение 8 лет или 160 тыс. км. Это предложение является одним из лучших на рынке и подчеркивает уверенность компании в качестве своей продукции и ее надежности.

В линейке бренда EXEED давно себя зарекомендовали модели LХ, ТХL, VХ, RХ. Гарантийный срок этих моделей составляет 7 лет или 200 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, за исключением отдельных узлов, агрегатов и их частей.

В мае автомобили EXEED можно приобрести от 2,54 млн руб.

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Официальный дилер ООО фирма «Интерпартнер». Пос. Октябрьский, ул. Полесская, 5а.

Тел.: +7 3412 63 00 55. https://interpartner-exeed.ru/

Указана цена, рассчитанная от максимальной цены перепродажи автомобилей EXEED LX (ЭлИкс) в комплектации Business (Бизнес) на 20.05.2025г., без учета дополнительного оборудования или иных услуг, и c учетом максимальных выгод, получаемых при сдаче автомобиля в трейд-ин с привлечением кредитных средств банков-партнеров, действующих по 31.05.2025 (вкл.) на автомобили 2024 г.в. ПАО Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.

ООО Фирма "Интерпартнер"