На КИФ-2025 заключены соглашения на 176 млрд рублей

За первые два дня Кавказского инвестиционного форума (КИФ) сумма заключенных инвестсоглашений достигла 176 млрд руб. Этот показатель в 1,5 раза превышает результаты прошлогоднего мероприятия, когда общий объем контрактов составил 100 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы РСО – Алания Фото: пресс-служба главы РСО – Алания

Александр Новак отметил, что на полях форума подписан 51 документ.

«Я думаю, это не окончательная цифра, она еще может вырасти, потому что форум еще работает»,— подчеркнул вице-премьер.

25 мая в Минеральных Водах открылся второй Кавказский инвестиционный форум (КИФ). Программа трехдневного мероприятия включает деловые переговоры, дискуссионные площадки и церемонии подписания инвестиционных соглашений.

Николай Аксенов