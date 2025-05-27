На КИФ-2025 заключены соглашения на 176 млрд рублей
Сумма инвестиций на Кавказском форуме выросла в 1,5 раза
За первые два дня Кавказского инвестиционного форума (КИФ) сумма заключенных инвестсоглашений достигла 176 млрд руб. Этот показатель в 1,5 раза превышает результаты прошлогоднего мероприятия, когда общий объем контрактов составил 100 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.
Фото: пресс-служба главы РСО – Алания
Александр Новак отметил, что на полях форума подписан 51 документ.
«Я думаю, это не окончательная цифра, она еще может вырасти, потому что форум еще работает»,— подчеркнул вице-премьер.
25 мая в Минеральных Водах открылся второй Кавказский инвестиционный форум (КИФ). Программа трехдневного мероприятия включает деловые переговоры, дискуссионные площадки и церемонии подписания инвестиционных соглашений.