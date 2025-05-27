Ростехнадзор обнаружил дефекты конструкций на ГТС Зюраткульского водохранилища

Уральское управление Ростехнадзора выявило нарушения при эксплуатации гидротехнического сооружения (ГТС) Зюраткульского водохранилища на реке Большая Сатка в Челябинской области. Материалы проверки направлены в прокуратуру для принятия соответствующих мер к собственнику ГТС и обслуживающей организации, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки сотрудники Ростехнадзора установили, что на ГТС не обеспечен контроль показателей состояния сооружения, отсутствуют документы по эксплуатации и ремонту, а также имеются дефекты железобетонных конструкций сооружения и гидромеханического оборудования.

Надзорные мероприятия проводились вместе с прокуратурой, сотрудники которой примут меры по выявленным нарушениям обязательных требований при эксплуатации ГТС.