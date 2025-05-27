Днем 27 мая на территории Республики Татарстан температура воздуха составит от 22 до 27 градусов выше нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в Татарстане ожидается до +27 градусов

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Сегодня в Татарстане ожидается до +27 градусов

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Ветер южный, юго-западный, со скоростью 3–8 метров в секунду, а днем в отдельных районах возможны порывы до 12 метров в секунду.

В Казани днем ожидается преимущественно ясная погода, осадков не предвидится. Ветер юго-западного направления, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 24 до 26 градусов выше нуля.

Артём Дергунов