Сегодня в Татарстане ожидается до +27 градусов
Днем 27 мая на территории Республики Татарстан температура воздуха составит от 22 до 27 градусов выше нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.
Сегодня в Татарстане ожидается до +27 градусов
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Ветер южный, юго-западный, со скоростью 3–8 метров в секунду, а днем в отдельных районах возможны порывы до 12 метров в секунду.
В Казани днем ожидается преимущественно ясная погода, осадков не предвидится. Ветер юго-западного направления, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 24 до 26 градусов выше нуля.