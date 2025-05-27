В Перми открылся пятизвездочный отель Radisson

В центре Перми начал работу первый в Прикамье пятизвездочный отель Radisson. Он расположен на пересечении улиц Попова и Монастырской. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Отель, рассчитанный на 158 номеров, включает тренажерный зал, бассейн, ресторан с открытой кухней и панорамными окнами. Для проведения деловых мероприятий предусмотрены конференц-залы.

Отель Radisson стал второй очередью многофункционального комплекса «Эспланада» (первая очередь — ТЦ «iMall Эспланада»). Объект будет находиться под управлением международной гостиничной группы. Строительством МФЦ занимается структура ГК «Проспект» из Екатеринбурга — ООО «Проспект Пермь», проект имеет статус приоритетного инвестиционного. Разрешение на ввод отеля Radisson Perm в эксплуатацию было выдано в ноябре 2024 года. После завершения строительства комплекс будет состоять из трех частей: ТЦ «iMall Эспланада», отеля Radisson и конгресс-холла. Торговый центр работает с 2022 года. Строительство всего МФЦ предполагается завершить в 2027 году.