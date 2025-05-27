Ярославский аэропорт возобновил работу

В ярославском аэропорту Туношна сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Напомним, что аэропорт приостановил свою работу утром 26 мая. Сняты ограничения были в 7:00 27 мая.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС»,— объяснил господин Кореняко.

Вместе с ярославским аэропортом ограничения были сняты в аэропортах Иваново, Калуга, Нижний Новгород и Тамбов.

Алла Чижова