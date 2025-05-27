Ярославский аэропорт возобновил работу
В ярославском аэропорту Туношна сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ
Напомним, что аэропорт приостановил свою работу утром 26 мая. Сняты ограничения были в 7:00 27 мая.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС»,— объяснил господин Кореняко.
Вместе с ярославским аэропортом ограничения были сняты в аэропортах Иваново, Калуга, Нижний Новгород и Тамбов.