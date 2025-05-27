На Дону из-за сильного ветра спрогнозировали ветровой сгон воды

По данным Росгидромета, из-за сильного ветра, с порывами до 15-20 м/с наблюдается ветровой сгон воды в р. Дон. Низкие уровни воды зафиксированы у Азова, а также на участке Аксай — Ростов-на-Дону. Сообщила пресс-служба гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По информации источника, уровень воды может опуститься до неблагоприятных показателей, но при этом серьезных гидрологических угроз, нарушений в деятельности судоходства и сбоев работы водозаборных сооружений не предвидится.

Валентина Любашенко