В Пермском округе из-за антисанитарии закрыли китайскую столовую

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю закрыли столовую китайской еды в деревне Хмели Пермского округа. Основанием для этого стало постановление суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю. Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю.

Ранее в столовой были выявлены многочисленные нарушения санитарных требований: продовольственное сырье и пищевая продукция принимались и хранились без маркировок, в производственном цехе не хватало моечного оборудования, инвентаря и посуды. При этом на момент осмотра стены и потолки помещения, где готовят еду, были покрыты жирным налетом, в углах была паутина, а на полках и стоящих на них бутылках со специями наблюдалось скопление пыли и грязи.

Так как эти и другие нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей, суд приостановил деятельность столовой сроком на 80 суток.

Судебные приставы опечатали входные двери, предупредив собственника об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки надлежащего исполнения решения суда.