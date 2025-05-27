В пензенской колонии хотят сшить спецодежду на 1,5 млн рублей

ФКУ «Исправительная колония № 5 УФСИН России по Пензенской области» займется пошивом спецодежды на 1,5 млн руб. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе рабочей встречи начальника учреждения Александра Щеголихина с представителями одного из региональных предприятий.

В рамках дополнительного соглашения речь идет о костюмах «Легион» и «Контрол». Как отметили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области, благодаря сотрудничеству с предприятиями появляется возможность развивать производство и повышать квалификацию осужденных.

По данным регионального УФСИН, соглашение о пошиве спецодежды создаст новые рабочие места для осужденных. Это имеет важное значение для их социальной реабилитации и интеграции в общество.

Павел Фролов