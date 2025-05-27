В Москву впервые пришли «субтропические ночи»

На главной метеостанции ВДНХ в Москве ночью минимальная температура составила 19,2°С. Это на 10 градусов выше климатической нормы и стало новым рекордом. Об этом сообщил в Telegram специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в столице «наступили субтропические ночи». В полночь 27 мая термометр поднимался до 20,4°С. В 3:00 температура достигала 20°С. К утру минимальная температура на Балчуге составила 19,6°С, в Строгино — 20,1°С. Синоптик отметил, что за всю историю регулярных измерений на главной метеостанции ВДНХ так тепло в сумерках не было еще никогда. Предыдущий ночной рекорд был установлен 27 мая 1958 года, когда в столице было 18,5°С.

По прогнозу Росгидрометцентра, сегодня в столице будет 25–27°C, переменная облачность (в Подмосковье — 23–28°C). 28 мая в Москве прогнозируется 27–29°C, небольшая облачность (по области — 24–29°C).