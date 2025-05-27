В Ростове подросток госпитализирован после ДТП с автобусом
В Ростове-на-Дону несовершеннолетний пешеход 2017 г.р. получил травмы в результате наезда автобусом. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
По предварительным данным, 26.05.2025 года в 09:30, неустановленный водитель, управляя неустановленным автобусом, двигался по ул. Миронова со стороны ул. Лелюшенко в сторону ул. Думенко. В районе дома № 5 на ул. Миронова он допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода — мальчика 2017 года рождения, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства, по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.
Управление Госавтоинспекции Ростовской области призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД, быть предельно внимательными и осторожными на дороге.