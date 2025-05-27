Нижне-Донскую оросительную систему реконструируют за 1,5 млрд рублей

На реконструкцию Нижне-Донской оросительной системы в Волгодонском, Семикаракорском и Мартыновском районах Ростовской области выделили 1,5 млрд руб. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

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Согласно опубликованной информации, поставщик будет определен 17 июня. В обязанности подрядчика войдут строительно-монтажные, сухоройные, земляные работы, а также реконструкция насосных станций.

Выполнить контракт необходимо до 15 декабря 2027 года.

Согласно документам контракта, цель работы — предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 145 тыс. га орошаемых сельскохозяйственных угодий, уточняют в публикации.

Источником финансирования являются средства федерального бюджета. Лимит финансирования на 2025 год составляет 425,9 млн руб., на 2026 год — 536,5 млн руб., а на 2027 год — 521,3 млн руб. Заказчиком выступает управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской области.

Валентина Любашенко