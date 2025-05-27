Гибридный ум

На «FOR:УМ Зданий 2025» обсудили подходы к созданию умных домов и городов. Подходом застройщиков поделился генеральный директор «КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков. Сегодня компания готовится реализовать крупнейший цифровой микрорайон ДКЖ.

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– В прошлом году между КОРТРОС и Ujin было подписано соглашение о совместной работе над цифровым микрорайоном в районе ДКЖ. На каком этапе сейчас находится реализация документа?

– Мы находимся в постоянном контакте с коллегами, и сейчас подходим к выработке единого, общероссийского стандарта цифровизации жилых микрорайонов. Что касается ДКЖ, то планируется создать единую цифровую среду с современными сервисами и приложениями, которые будут управлять жилыми домами, объектами социнфраструктуры, коммерческими зданиями и поддерживать взаимодействие с органами власти.

Объем застройки компании в Перми – более полумиллиона квадратных метров. И без современных цифровых решений реализовать такую стройку, создать для жителей комфортные условия, на мой взгляд, невозможно.

– Насколько быстро может быть создан стандарт?

– Существует два противоположных по идеологии подхода к построению архитектуры ИТ-решений. Первый – монолитный, предполагающий комплексную интеграцию по всей городской агломерации унифицированными решениями. Главный плюс здесь для пользователей – жителям будет проще взаимодействовать с единой системой, чем с разными отдельными платформами. При этом есть ряд минусов: высокая стоимость и сложность внедрения, низкая адаптивность к меняющимся условиям, высокий риск одиночной точки отказа.

Второй – локальные ИТ-решения. Они быстрые, гибкие, могут быть введены поэтапно, без необходимости ждать завершения всей системы. Меньше и риски одновременного отказа, однако при этом сложны в управлении и в интеграции в более крупные, устоявшиеся системы.

Наш вариант – это общегородские сервисы. К ним добавляются именно те решения, которые повышают комфортность проживания в конкретном ЖК или микрорайоне

Отмечу сразу – мы сторонники гибридного решения, которое сочетает в себе монолитный (все сервисы интегрируются по всей городской агломерации, и они унифицированы) и локальный (отдельные, точечные решения, повышающие комфортность для жителя конкретного дома или микрорайона) пути. Наш вариант – это общегородские сервисы, к ним добавляются именно те решения, которые повышают комфортность проживания в конкретном ЖК или микрорайоне. Частично такие сервисы мы уже внедряли в Академическом районе в Екатеринбурге, на объектах в Перми и Москве. Однако опыт постройки практически полумиллиона квадратных метров «умного» жилья, школ и других объектов социальной инфраструктуры будет для нас новым.

– Можете подробнее рассказать про пример Академического района в Екатеринбурге?

– Благодаря цифровизации энергопотребление там в два раза ниже городского норматива в остальных районах Екатеринбурга. Каждый дом оборудован погодозависимой автоматикой. Также на ночь настроено пониженное потребление теплоносителя. В рамках нормативов регулируется температура горячей воды. Кроме того, установлено более 300 камер с видеоаналитикой, которые в общественных территориях, таких как парк, отслеживают и анализируют аномальное скопление людей (в три часа ночи в среду четыре человека, например).

– Такие же решения нас ждут и на ДКЖ?

– На ДКЖ точно будут применены решения по энергоэффективности, дополненные искусственным интеллектом. Его задача – это инертность систем теплоснабжения, что позволяет получить дополнительный эффект в снижении энергопотребления. Кроме видеоаналитики на безопасность, расширяем ее применение на парковочные места (чтобы в режиме реального времени отслеживать, какие свободны), подключаем контроль вывоза мусора, потенциально рассматриваем (но пока не принято окончательное решение) цифровой контроль за уборкой снега.

Смарт-стандарт ДКЖ станет лучшим примером цифровой среды

Если мы пойдем от дома к квартире, то среди новаций я бы отметил умную энергетику в местах общего пользования, в том числе использование солнечных панелей, как, например, для уличного освещения, так и с размещением на фасадах домов. Конечно же особое внимание личному транспорту: система учеты въезда и выезда, интеграция с такси, чтобы была возможность подъехать прямо к подъезду, интеграция оплаты шеринга, аренды и бронирования парковочных мест. В лифтах появятся мониторы с отображением движения общественного транспорта и его фактического местонахождения.

Особая тема – это умная вода, причем речь тут идет не только о количестве расхода ресурсов, но и об их качестве. И если датчиками протечки и потребления с его расчетом никого не удивишь, то в плане отчистки воды в каждом доме с системой автоматического мониторинга – это, безусловно, инновация для Перми.

И конечно же – умная квартира, причем приложение такого уровня, которое позволит самостоятельно настраивать все системы – от освещения до, условно, приготовления еды.

– В начале разговора вы сказали про единый общероссийский стандарт. Каков механизм его внедрения на федеральный уровень?

– Планируется, что смарт-стандарт ДКЖ станет лучшим примером цифровой среды. За такими комплексными решениями будущее, так как этот путь обеспечивает эффективное взаимодействие всех сторон процесса: застройщика, власти, сервисных компаний, организаций по развитию инженерной инфраструктуры.

Планируется создать единую цифровую среду с современными сервисами и приложениями

Цифровые и платформенные решения должны интегрироваться застройщиком и использоваться властью, в том числе для контроля за деятельностью управляющих компаний, для работы с инспекцией госжилнадзора. Все обязанности, которые стоят перед сервисными компаниями и контролирующими органами применительно к жителю, должны исполняться комфортно, «бесшовно» и на новом уровне качества.

Наша общая задача – не просто доказать состоятельность новых технологий применительно к жилищному строительству в своих комплексах. На федеральном уровне мы должны показать, что смарт-инфраструктура может применяться в качестве нормативного регулирования в жилищном строительстве и сфере ЖКХ.

Отмечу, что по этому пути мы идем в рамках нашего соглашения с компанией Ujin, которое было подписано год назад также на этом форуме. Уверен, что у нас получится не только подготовить подобную вещь технически, но и в полном объеме реализовать ее на практике в крупнейшем цифровом микрорайоне России – нашем пермском ДКЖ.

АО «СЗ «КОРТРОС-Пермь»