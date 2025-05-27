«Ростелеком» намерен содействовать развитию бизнеса Новосибирской области

«Ростелеком» и центр «Мой бизнес» будут сотрудничать в сфере развития предпринимательства Новосибирской области. Провайдер предоставит организациям сектора МСП возможность пользоваться ключевыми цифровыми услугами на льготных условиях.

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Соответствующее соглашение в День российского предпринимательства подписали директор департамента продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Игорь Беляев и руководитель центра «Мой бизнес» Новосибирской области Михаил Космынин.

Михаил Космынин, руководитель центра «Мой бизнес» Новосибирской области:

«Ежегодно свыше 500 клиентов нашего центра открывают свое дело, и мы ведем планомерную работу по поиску эффективных решений для развития их бизнеса, в том числе выстраиваем систему стратегического партнерства с крупными российскими компаниями. Уверен, что сотрудничество с “Ростелекомом” откроет новые перспективы для предприятий области, сделает их более конкурентоспособными и технологичными».

Согласно подписанному документу, провайдер предоставит клиентам центра «Мой бизнес» привилегии при подключении самых востребованных цифровых услуг, таких как «Интернет для бизнеса», «Видеонаблюдение для бизнеса» и «Виртуальная АТС».

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Игорь Беляев, директор департамента продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком»:

«Внедрение технологичных решений в деятельность небольших предприятий — важная мера для укрепления позиций на рынке, сокращения финансовых издержек и роста прибыли. Наша компания активно поддерживает малый бизнес, предлагая инновационные решения и специальные тарифы для сектора МСП. Уже 20 тысяч таких предприятий и организаций Новосибирской области пользуются услугами “Ростелекома”. Уверен, наше сотрудничество с центром “Мой бизнес” станет важным импульсом в развитии предпринимательства региона».

Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Новосибирской области. ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и обслуживает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (первое место с 13 млн клиентов, подключенных по оптическим линиям), мобильной связи (входит в топ-3 мобильных операторов страны с 49 млн абонентов) и платного телевидения (первое место с 11,7 млн домохозяйств). Совместно с партнерами «Ростелеком» развивает онлайн-кинотеатр Wink, который занимает второе место среди крупнейших видеосервисов России по количеству платящих подписчиков. Компания выступает ключевым технологическим партнером в реализации приоритетного национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», занимаясь разработкой цифровых государственных сервисов, развитием и эксплуатацией важнейших государственных информационных систем и платформ. «Ростелеком» — признанный лидер в таких областях, как кибербезопасность, дата-центры и облачные сервисы, а также цифровизация регионов, промышленности, АПК, здравоохранения, образования и других сфер. Компания последовательно работает над обеспечением технологического суверенитета, развивает собственное производство телеком-оборудования и разработку ПО, которые включены в отечественные реестры. Более 60 коммерческих ИТ-решений компании лидируют в своих рыночных сегментах.

ПАО «Ростелеком»