В Свердловской области в результате ДТП погиб мальчик на велосипеде

В Слободо-Туринском районе Свердловской области произошла авария, в которой погиб 11-летний велосипедист. Инцидент случился 26 мая около 15:20 на 6 км подъезда к деревне Ермакова от 8 км автодороги с. Краснослободское — с. Липчинское — граница с Тюменской областью, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

По предварительным данным, водитель Ford Focus, двигавшийся в сторону деревни Ермакова, проигнорировал знак «Обгон запрещен» и выехал на встречную полосу, где наехал на велосипедиста, который совершал поворот. В результате наезда мальчик скончался на месте от полученных травм до приезда медиков.

Водителем оказался 61-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с четырехлетним стажем вождения. На момент ДТП он был трезв. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы провели необходимые проверки на месте ДТП. Полиция начала расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

Ирина Пичурина