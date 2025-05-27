«Крым ждет высокий сезон, но с вызовами»

По данным туристических сервисов, Крым стал лидером по числу бронирований на майские праздники, а объем летних броней в отелях региона вырос на 60% по сравнению с прошлым годом. Председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова рассказала о том, насколько полуостров готов к сезону-2025, как меняются цены и с какими проблемами сталкиваются отельеры.

Наталья Стамбульникова

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«Майские праздники отлично показали: 70% загрузки в малом бизнесе — это местные жители. Я беру только малый бизнес — это моя зона ответственности как главы Ассоциации малых отелей Крыма. Малый бизнес, гостевые дома, мини-отели — именно они показывают настоящую картину по внутреннему спросу. Люди выезжают на природу, в небольшие домики — это то, что всегда будет востребовано.

В межсезонье лучше всего загружены объекты на природе — эко-отели, эко-усадьбы, глэмпинги, где можно полностью переключиться от рутины. Главное — чтобы был хороший сервис и соотношение цена-качество. Тогда объекты будут стабильно загружены.

Что касается цен: они, конечно, выросли. Но не просто так. Мы видим общее подорожание — и продуктов, и услуг. Индексация зарплат происходит в среднем на 10–15% в год. Соответственно, стоимость проживания растет примерно на 15–20% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Это нормальное экономическое явление, вызванное инфляцией и ростом затрат. Я всегда говорю: ценообразованием занимается не отельер. Огромную роль здесь играет турист. Есть спрос — цена растет. Рынок формирует турист, покупатель, а не продавец.

Что касается инфраструктуры — здесь все достаточно стабильно. Южный берег Крыма, как всегда, в фокусе. Это бренд, раскрученный исторически — от Алушты до Фороса. Там ожидаемая загрузка на сезон — до 100%. Восточный Крым — в зависимости от событий — тоже покажет высокую загрузку. В пиковые месяцы это будет близко к 100%. Западное побережье — при хорошем рейтинге и качестве сервиса — в июле и августе тоже будет загружено на 90% и выше. Центральный и Горный Крым — это другой цикл: у них высокий сезон с октября по май-июнь. Именно в это время они востребованы.

Отдельный разговор — это кадры. Проблема с линейным персоналом остается. Крым в целом пока не вышел на стабильную и экологичную работу. Причины понятны. Я говорю снова про малый бизнес: гостевые дома, мини-отели до 50 номеров, загородные базы, шале, глэмпинги. Это не крупные отели, но именно они — основа нашего туризма. И именно им сложнее всего удержать квалифицированных сотрудников.

У нас много жителей, которые после 2014 года переехали в Крым, работают здесь — и у них сохраняется устойчивая привычка отдыхать в регионе. Для таких наших новых жителей нужно делать специальные льготные предложения, условия. Это хорошая привычка, которую стоит развивать.

И все же, несмотря на вызовы, у нас большие перспективы. Если держать акцент на внутреннем и особенно локальном туризме, работать с качеством сервиса, с разумными ценами — сезон-2025 может быть очень успешным».