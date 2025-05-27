В Забайкалье потушили начавшийся 15 апреля лесной пожар на 100 тыс. га

Пожарные потушили возгорание в авиазоне Карымского лесничества Забайкальского края. Об этом сообщили в Telegram-канале Минприроды региона. По информации замглавы Читинской авиабазы по лётной службе Сергея Казакова, площадь пожара составила 100 тыс. га.

Как уточнили в ведомстве, пожар действовал с 15 апреля. Из-за стихии перекрывался проезд по федеральной трассе Р297 «Амур».

В тушении задействовали 182 сотрудника авиационно-пожарной службы и 10 единиц техники: 2 бульдозера, 1 вездеход, 6 автомашин, 1 трал. Пожар потушили с применением технологии встречного отжига.