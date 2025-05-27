Аргентина призвала возобновить спор с Великобританией о Мальвинских островах

Власти Аргентины призвали Великобританию возобновить переговоры о принадлежности Мальвинских (Фолклендских) островов после того, как Лондон передал Маврикию архипелаг Чагос. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Аргентины.

По мнению аргентинского ведомства, «соглашение между Великобританией и Маврикием представляет собой пример, который показывает, что подобные споры можно решить мирным путем". "Речь идет о событии, имеющем историческую важность в процессе деколонизации»,— сказано в заявлении ведомства.

22 мая премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о подписании с Маврикием соглашения о передаче под его суверенитет архипелага Чагос в центре Индийского океана. Документ подразумевает сохранение на острове Диего-Гарсия британско-американской военной базы.

Фолклендские (Мальвинские) острова, находящиеся в юго-западной части Атлантического океана, на протяжении 200 лет остаются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между ними вспыхнул вооруженный конфликт, в котором Аргентина потерпела поражение. В марте 2013 года на референдуме большинство жителей островов проголосовали за сохранение статуса территории под управлением Великобритании. Аргентина не признала итоги этого голосования.