Министр безопасности КНДР отправился на международный форум в Россию

Министр государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ вылетел из Пхеньяна в Санкт-Петербург 26 мая, чтобы принять участие в 13-й международной встрече представителей, курирующих вопросы безопасности. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Среди провожающих Ли Чхан Дэ в аэропорту также присутствовал посол России в Пхеньяне.

Ранее в Совбезе РФ (СБ) сообщили, что 27–29 мая представители, курирующие вопросы безопасности, стран АСЕАН, БРИКС, ШОС и СНГ проведут неформальные многосторонние встречи на полях 13-й международной встречи в Москве.

Ежегодную международную встречу высокопоставленных представителей, отвечающих за вопросы безопасности, СБ проводит с 2010 года. Форум служит площадкой для обсуждения глобальных вопросов безопасности, укрепления сотрудничества стран в противодействии терроризму, экстремизму, транснациональной преступности и наркоторговле. Приглашения для участия во встрече были направлены более чем в 150 государств Глобального Юга и Востока, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций.

Подробности — в материале «Ъ» «Саммит спецдружб».