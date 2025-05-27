Парад в США в честь союзников по Второй мировой войне прошел без флага России

Участники парада в День Поминовения в Вашингтоне, который отмечают в честь погибших в войнах американцев, пронесли флаги стран Антигитлеровской коалиции, однако флага России на параде не было. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».

Участники парада маршировали под баннером с надписью «Салют союзным странам Второй мировой войны», несли флаги государств, которые вместе противостояли державам «оси». Как отметил корреспондент агентства, среди них отсутствовал не только флаг России или СССР, но и многих других стран-участниц коалиции.

Ранее в мае президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты внесли наибольший вклад в победу во Второй мировой войне и предложил перенести празднование Дня Победы на 8 мая — дату окончания боевых действий в Европе.