Силы ПВО уничтожили 23 украинских БПЛА за три часа

Средства ПВО России в период с 17:00 до 20:00 мск сбили 23 беспилотника ВСУ над четырьмя регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Согласно заявлению, силы ПВО перехватили дроны над следующими регионами:

семь БПЛА — над Орловской областью;

семь БПЛА — над Брянской областью;

шесть БПЛА — над Тульской областью;

три БПЛА — над Курской областью.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что повреждений и пострадавших в результате атаки нет. В Брянской области, по словам главы региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений тоже нет. Об отсутствии пострадавших также сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн атаку не прокомментировал.