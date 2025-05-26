В КЧР построят малую ГЭС в рамках прорывных проектов развития региона

МСП Банк выделил 1,5 млрд руб. компании «Южэнергострой» для строительства Нижнекрасногорской малой ГЭС в Карачаево-Черкесии. Соглашение о финансировании проекта заключили на Кавказском инвестиционном форуме в Минводах, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рашид Темрезов / t.me Фото: Рашид Темрезов / t.me

Документ подписали председатель правления АО «МСП Банк» Иван Подберезняк и бенефициар ООО «Южэнергострой» Павел Шестопалов. Средства пойдут на приобретение оборудования и капитальные вложения для оперативного ввода объекта в эксплуатацию.

Проект строительства малой ГЭС входит в пятерку прорывных инициатив, утвержденных премьер-министром Михаилом Мишустиным в рамках Модели экономического развития республики. Реализация проекта позволит повысить энергообеспеченность региона и создать 30 новых рабочих мест.

«Для нас это важная новость, так как мы уделяем особое внимание развитию возобновляемой энергетики региона. Карачаево-Черкесия обладает высоким потенциалом в области гидроэнергетики, который сейчас активно развивается»,— отметил Рашид Темрезов.

В Минеральных Водах 25 мая открылся второй Кавказский инвестиционный форум (КИФ). Программа трехдневного мероприятия включает деловые переговоры, дискуссионные площадки и церемонии подписания инвестиционных соглашений.

Тат Гаспарян