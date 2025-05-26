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Коммерсантъ FM
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Песков: переговоры о Зерновой сделке не ведутся

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по урегулированию на Украине не обсуждается возобновление Зерновой сделки. Так он ответил на вопрос, считает ли турецкая сторона этот вопрос ключевым.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сейчас об этом речи не идет, сейчас другая модальность переговоров»,— сказал Дмитрий Песков журналистам перед встречей президента РФ Владимира Путина с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве.

Зерновая сделка была согласована в Стамбуле Россией и Украиной 22 июля 2022 года при участии Турции и ООН. Спустя год Россия приостановила участие в соглашении. Москва обосновала свое решение невыполнением некоторых условий Черноморской инициативы. Турция и ООН призывали возобновить сделку.

Лусине Баласян

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