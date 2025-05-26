Песков: переговоры о Зерновой сделке не ведутся

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по урегулированию на Украине не обсуждается возобновление Зерновой сделки. Так он ответил на вопрос, считает ли турецкая сторона этот вопрос ключевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сейчас об этом речи не идет, сейчас другая модальность переговоров»,— сказал Дмитрий Песков журналистам перед встречей президента РФ Владимира Путина с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве.

Зерновая сделка была согласована в Стамбуле Россией и Украиной 22 июля 2022 года при участии Турции и ООН. Спустя год Россия приостановила участие в соглашении. Москва обосновала свое решение невыполнением некоторых условий Черноморской инициативы. Турция и ООН призывали возобновить сделку.

Лусине Баласян