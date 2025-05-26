Песков: переговоры о Зерновой сделке не ведутся
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по урегулированию на Украине не обсуждается возобновление Зерновой сделки. Так он ответил на вопрос, считает ли турецкая сторона этот вопрос ключевым.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Сейчас об этом речи не идет, сейчас другая модальность переговоров»,— сказал Дмитрий Песков журналистам перед встречей президента РФ Владимира Путина с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве.
Зерновая сделка была согласована в Стамбуле Россией и Украиной 22 июля 2022 года при участии Турции и ООН. Спустя год Россия приостановила участие в соглашении. Москва обосновала свое решение невыполнением некоторых условий Черноморской инициативы. Турция и ООН призывали возобновить сделку.