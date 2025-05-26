Жителя Сочи осудили за ложное сообщение готовящемся о взрыве в центре города

Суд Центрального района Сочи приговорил 39-летнего местного жителя к двум годам ограничения свободы за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в марте 2025 года обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, позвонил в дежурную часть УВД Сочи и проинформировал о якобы готовящемся взрыве на одной из улиц Центрального района. Прибывшие на место полицейские не обнаружили подтверждения угрозы.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал вину и выразил раскаяние. Он признан виновным по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений).

Алина Зорина