В Крыму спасатели нашли тело дайвера после 20 дней поисков

Сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-Спас» обнаружили тело пропавшего 20 дней назад дайвера в бухте Широкая на расстоянии 300 м от берега. Об этом сообщает пресс-служба Министерства ЧС Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Министерства ЧС Республики Крым Фото: пресс-служба Министерства ЧС Республики Крым

Мужчина пропал 6 мая в Ленинском районе. По имеющимся данным, он зашел в море на пляже «Коровья бухта» и на протяжении девяти часов не выходил.

Поисковая операция велась как в акватории, так и вдоль прибрежной полосы. За время поисков специалисты Ленинского АСО «Крым-Спас» обследовали более 91 км береговой линии и свыше 51 кв. км водного пространства.

Алина Зорина