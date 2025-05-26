«Парма» официально сообщила о продлении контракта главного тренера

БК «Парма» продлил контракт с главным тренером Евгением Пашутиным, сообщает пресс-служба пермской команды. Контракт рассчитан на один год с возможностью продления еще на один сезон. Напомним, что господин Пашутин возглавляет «Парму» с 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее СМИ сообщали, что прежний работодатель Евгения Пашутина (екатеринбургский «Уралмаш») планировал заключить контакт с тренером, но пермскому клубу удалось договориться о продлении трудовых отношений.

Отмечается, что при специалисте пермский баскетбольный клуб достиг своих лучших показателей в истории – в сезоне 2023/24 годов «Парма» заняла пятое место в чемпионате Единой Лиги ВТБ. Тренер трижды выводил «Парму» в плей-офф Единой лиги ВТБ, и трижды команда уступала в 1/4 финала со счетом 0:3.