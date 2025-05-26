В Екатеринбурге во второй раз пройдет сап-фестиваль на Исети

В Екатеринбурге 5 июля проведут E1 Sup Fest, как рассказали организаторы, ожидается более ста участников в костюмах. Участники фестиваля устроят заплыв в 5 км на реке Исеть. Мероприятие проводит городской портал Е1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Арзамарцева / Коммерсантъ Фото: Екатерина Арзамарцева / Коммерсантъ

«Можно сказать, что летний фестиваль — это коллаборация семейного отдыха, здорового образа жизни, креатива, позитива, хорошего настроения»,– рассказала заместитель губернатора и министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. По ее словам, стоит задача приобщить мероприятие к 80-летию Победы.

E1 Sup Fest впервые прошел в Екатеринбурге в июле прошлого года при поддержке губернатора и правительства региона в рамках празднования 90-летия Свердловской области. Подобное мероприятие девять лет проходит в Санкт-Петербурге, организатором выступает местный портал «Фонтанка.ру», который так же, как и Е1 является частью Shkulev Media Holding. В 2024 году фестиваль собрал более 1 тыс. участников.

Стефания Автомонова