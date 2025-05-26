В Ростове-на-Дону вынесли приговор мексиканцу за перевозку и хранение наркотиков

Советский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор гражданину Мексики Канино Санчесу Артуро, которого подозревали в перевозке и хранении наркотиков. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В инстанции установили, что фигурант приобрел в Соединенных Штатах Америки для личного употребления таблетки, содержащие производное наркотического средства. Вещество весом в около 16,5 г. мексиканец провез через таможенный контроль в международном аэропорту Сочи в полимерной банке без декларации.

Запрещенное средство подсудимый хранил в месте своего проживания до момента изъятия правоохранителями. Суд квалифицировал действия иностранца по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотического средства, в крупном размере) и по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере).

Отмечается, что подсудимый вину не признал. Приговором Канино Санчесу Артуро назначено 10,5 лет колонии строгого режима.

Константин Соловьев